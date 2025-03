Nicola: "pareggio giusto, disputata ottima mezz'ora"

L'allenatore del Cagliari, Nicola, non fa drammi dopo l'1-1 casalingo con il Genoa: anche un pareggio, per come sono andate le cose, fa classifica. "Il risultato è giusto. Abbiamo disputato una mezz'ora di grande intensità, una delle migliori in questo campionato - ha detto il tecnico del Cagliari - mi è piaciuta molto anche l'azione del gol annullato: abbiamo palleggiato bene e si è creato lo spazio giusto. È chiaro che si possono fare anche degli errori, ma stiamo lavorando per crescere. Ci vuole tempo per migliorare certi meccanismi". Gol subito? "Quando prendiamo un gol del genere, è chiaro che c'è qualcosa da migliorare. Sicuramente il gol di Cornet ci ha tolto un po' di sicurezza. Volevamo giocare una partita diversa rispetto alle ultime tre: siamo entrati gasatissimi ci siamo fatti sorprendere su quel corridoio". I cambi? "Abbiamo perso Coman- ha detto- e questo ci ha fatto cambiare i programmi. Peró sono contento del punto preso: è continuitá anche questo pareggio. Ogni passo è importante per il nostro traguardo".

