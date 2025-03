Maltrattamenti all'asilo, anziana suora condannata a Oristano

Un'anziana suora di Oristano è stata condannata a tre anni e 9 mesi per maltrattamenti nei confronti di cinque bambini che frequentano una scuola dell'infanzia in provincia di Oristano.

I giudici hanno anche stabilito per la monaca l'interdizione dai pubblici uffici e provvisionali che vanno dai 500 ai duemila euro a parziale risarcimento del danno subito, come richiesto dagli avvocati di parte civile anche se sarà il tribunale civile a stabilire la reale entità del risarcimento. L'indagine era stata avviata dai carabinieri nel 2020 dopo la denuncia di una delle mamme, che aveva notato atteggiamenti strani da parte del figlioletto e, dopo varie domande, aveva capito perché il bambino non andava più volentieri all'asilo.

Alla prima denuncia ne sono seguite altre. Secondo le accuse in quella scuola, dal 2017 sarebbero accaduti episodi piuttosto gravi: a metà del 2019 nella scuola erano state installate anche alcune telecamere e dai filmati sono arrivati importanti riscontri per l'accusa. La difesa della suora ha, invece, rigettato le contestazioni evidenziando che nella scuola veniva impartita un'educazione severa ed escludendo che ci fossero state vessazioni continue nei confronti dei bambini: possibile il ricorso in appello.

