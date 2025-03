Gelato da pasteggio, cena veg e cocktail analcolici a Cagliari

"Variazioni di gusto" è il format in programma al ristorante Terra di Palazzo Tirso a Cagliari.

"Serate gastronomiche a tema per aprirci al territorio e valorizzare i tanti talenti e produzioni di qualità della Sardegna", sottolinea il direttore dell'hotel Daniele Bassetti.

Il primo assaggio è stato con "Il gelato da pasteggio": incontro tra il mastro gelatiere Fabrizio Fenu de I Fenu, a Cagliari, "Tre coni" del Gambero Rosso e le creazioni di Alessio Signorino, executive di Terra, "Due forchette" del Gambero Rosso, "2 Cappelli" de l'Espresso e una formativa esperienza nel tristellato Enoteca Pinchiorri di Firenze. Non solo coni o coppette a fine pasto o da passeggio, un cucchiaio di fresco e cremoso "gelato da pasteggio" è stato uno degli ingredienti di tutte le portate, dal benvenuto al dolce. Sì va dal risotto con pecora in salmì, polvere di massa di cacao e gelato al pecorino al gelato alle patate arrosto che ha accompagnato il petto di piccione alla brace. Senza dimenticare la carezza iniziale del gelato alla bottarga.

La serata sarà riproposta a fine giugno con un menù rinnovato nel rispetto della stagionalità dei prodotti. Un'innovazione dei gusti, che si presta a sempre nuove e interessanti scoperte.

"Protagonisti del format - spiega Bassetti - sono di volta in volta due o tre apprezzati professionisti nelle varie specializzazioni". Ed ecco quindi che "Variazioni di gusto" diventa appuntamento fisso e va in scena di nuovo il 20 marzo alle 20, con "Rapsodie veg". Questa volta accanto a Signorino ci sarà Fabio Vacca, executive chef di Valle dell'Erica di Santa Teresa Gallura, per una proposta di alta cucina vegetale con una marcata territorialità, nel segno del crescente consumo etico e consapevole.

Un menu accompagnato da una proposta completamente "senza alcol" che spazia dai cocktail a base di erbette e fiori primaverili di Matteo Premolini a bevande analcoliche fermentate ideate da Michele Cuccu e Andrea Catgiu per creare i giusti abbinamenti con i piatti. E dove i vini, se richiesti, diventano l'opzione alcolica alternativa. Andar per erbe spontanee e piante selvatiche commestibili è una passione che accomuna Vacca e Signorino, come la sapienza nel saperle raccogliere, riconoscere e combinare ad arte nei piatti, in un equilibrio di sapori e proprietà salutari.



