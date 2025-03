Droga, coltelli e pistole, due minorenni arrestati a Ozieri

Due ragazzi minorenni sono stati arrestati lunedì sera a Ozieri dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile della Compagnia perché trovati in possesso di droga, pistole e coltelli.

I due arrestati avevano creato la loro base operativa in un edificio abbandonato vicino alle scuole. Qui i carabinieri avevano notato un continuo viavai di ragazzi e hanno monitorato la situazione.

Lunedì sera i militari sono entrati in azione e hanno sorpreso i due minorenni all'interno dell'edificio impegnati nel confezionamento delle dosi di sostanza stupefacente.

La perquisizione fatta sui due ragazzi ha permesso ai carabinieri di accertare che uno dei due era in possesso di un coltello a serramanico di 28 cm e di una pistola caricata a salve, replica di una Beretta modello 92, priva del tappo rosso obbligatorio per legge e identica all'arma originale.

Nelle case dei due ragazzi i militari hanno trovato e sequestrato quasi 600 grammi di marijuana già essiccata e parzialmente suddivisa in dosi pronte per essere spacciate, due pistole Beretta 92 a salve prive di tappo rosso, un passamontagna, 115 cartucce calibro 8 mm, alcuni bossoli per pistola e per fucile di grosso calibro, una mazzetta in acciaio, alcuni "grinder" per lo sminuzzamento della cannabis, due bilancini di precisione, una bilancia elettronica e 190 euro in contanti verosimilmente provento dell'attività di spaccio.

I due arrestati, su disposizione della Procura dei minorenni di Sassari, sono stati trasferiti in un centro di prima accoglienza, a disposizione dell'autorità giudiziaria.



