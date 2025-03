Carnini, 'Il Barbiere di Siviglia opera cinica di successo'

Quinto titolo della stagione, ritorna dal 14 al 23 marzo al Teatro Lirico di Cagliari Il Barbiere di Siviglia di Rossini. Il melodramma buffo è stato presentato questa sera al pubblico, al Teatro Carmen Melis, in una coinvolgente lectio dal musicologo e compositore Daniele Carnini.

"Dalla sua prima rappresentazione, anzi dalla seconda, perché la prima fu un fiasco, dal 1816 - ha spiegato il musicologo - Il barbiere di Siviglia non è mai uscito dal repertorio. È la prima opera a stare continuativamente sui palcoscenici, e sempre con successo, da più di due secoli".

Nella sua presentazione dell'opera rossiniana, Carnini si è interrogato sul perché di questo successo. "Molti appassionati di Rossini preferirebbero forse vedere in scena altre opere del compositore, ma è indubbio che Il barbiere di Siviglia ha un fascino tutto suo", ha sottolineato l'esperto, direttore editoriale della Fondazione Rossini di Pesaro. "Certo, da un lato è come rivedere un vecchio film di cui si conoscono le battute e le si ripetono a memoria: conforta e accomuna il pubblico. Una spiegazione più profonda è che quest'opera comica può essere definita un'opera cinica, in cui i personaggi rappresentano l'umanità nei suoi lati a volte meno gradevoli: un conte che usa prestigio e denaro per sedurre una fanciulla, una fanciulla che non aspetta altro che essere sedotta, un barbiere che si introduce surrettiziamente in una casa, un tutore avaro e sospettoso, un calunniatore".

E poi, mette in rilievo Carnini "la musica di Rossini amplifica e rende i personaggi più caricati e, paradossalmente, più universali".

L'opera sarà diretta da Salvatore Percacciolo.

L'allestimento, del 1998, arriva dal Teatro San Carlo di Napoli, ed è firmato, per la regia, da Filippo Crivelli (Milano, 1928-2022). Nel cast Maxim Mironov/Chuan Wang (Il conte d'Almaviva); Giulio Mastrototaro/Vincenzo Taormina (Don Bartolo); Annalisa Stroppa/Michela Guarrera (Rosina); Daniele Terenzi/Marcello Rosiello (Figaro); Peter Martincic/Marco Spotti(Don Basilio).



