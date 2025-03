Calcio: Cagliari rimontato dal Genoa, alla Domus è solo 1-1

Segna Viola, risponde Cornet. Un punto a testa per Cagliari e Genoa. Va bene ai rossoblù liguri, che fanno un altro passo verso la matematica e tranquilla salvezza. Anche se ormai la navigazione è da squadra da centro classifica. Va meno bene, invece, al Cagliari che, dopo due sconfitte consecutive e quattro giorni di ritiro, si aspettava ben altro da questa partita. Un po' la solita storia: buon primo tempo sino al gol del vantaggio e poco altro. Poi calo di tensione e di attenzione. Con inevitabile e meritato pareggio del Genoa. Che a un certo punto avrebbe potuto anche fare qualcosa di più. E i fischi della Domus sono un po' di delusione e un po' di paura. Perché il Cagliari non sta attraversando un buon momento. Bene il Genoa: inizio così così, poi partita in crescendo. Un pareggio, ma forse la cosa più bella della giornata è il ritorno in campo alla mezz'ora della ripresa di Malinovskyi: mancava da settembre. Squadre che si studiano e non affondano colpi nei primi dieci minuti. Poi Obert si inventa rifinitore e Piccoli fila in porta e segna. Ma non è gol. Di poco, ma è fuorigioco: di millimetri. Zero a zero, ma un'indicazione di come sarà la partita: tutti coperti e prudenti. Pronti a sfruttare l'episodio giusto. Come al 16': punizione decentrata, Coman tira in porta a sorpresa. E la palla finisce sul palo. Tra il 17' e il 18' succede di tutto. Il Genoa si mangia due gol in una sola azione. Sul contropiede però Piccoli va via, difende la palla. E inventa un assist per Viola in posizione inedita di centravanti. Pur pressato il numero 10 riesce a tirare di sinistro: palla all'angolino. Uno a zero. Ma il Genoa non si vede ancora. Anche perché con Ekuban da solo in avanti Vieira l'aveva impostata più che altro sulle ripartenze. Il Cagliari nel frattempo perde Coman per infortunio, distorsione caviglia sinistra. E Nicola, visto che è in vantaggio, opta per l'ingresso di Augello esterno. Genoa poco pericoloso, ma il Cagliari si complica la vita "abbassandosi" troppo. E nel recupero Ekuban in mischia ha la palla buona per andare all'intervallo sul pari. Uno a uno solo rimandato. Perchè il Genoa sfonda proprio sulla fascia dove Nicola ha sistemato due esterni, Obert e Augello. E invece a cercare di fermare Ekuban c'è solo Luperto: l'attaccante del Genoa fila via e serve in mezzo all'area. Anche lì Zappa è in ritardo: Cormet deve solo appoggiare in rete. Cagliari in bambola. Ed è il Genoa a sfiorare il sorpasso con De Winter al 14'. Poi la partita vive una mezz'ora di confuso equilibrio. Il Cagliari vuole vincere, entrano anche Gaetano e Pavoletti. Ma non riesce mai a essere pericoloso. La salvezza è tutta da conquistare.

