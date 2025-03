Basket: la Dinamo domenica contro Venezia, 'come una finale'

Interrompere la catena di tre sconfitte consecutive e fare punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica. Sono gli obiettivi della Dinamo Banco di Sardegna Sassari che domenica, alle 12, affronta al PalaSerradimigni l'Umana Reyer Venezia.

"Dobbiamo vincere quante più partite possibili. Venezia è una squadra forte, dobbiamo cercare di essere più tosti di loro.

Ogni gara va interpretata come una finale", dice oggi la guardia biancoblu, Matteo Tambone, nella conferenza stampa di presentazione della gara. "Negli ultimi due mesi abbiamo dimostrato di poter avere una marcia in più davanti al nostro pubblico. L'ambiente al PalaSerradimigni ci dà ulteriore fiducia: siamo pronti a giocarcela al meglio".

Parole cariche di ottimismo e voglia di vincere, che fanno eco alle dichiarazioni di coach Massimo Bulleri: "Abbiamo ancora dei margini di crescita e dobbiamo arrivare al massimo delle nostre potenzialità, spingendoci il più lontano possibile.

Affrontiamo Venezia: una squadra che ha nel contropiede una delle sue armi principali, e che può contare su un lungo dalle dimensioni non comuni come Kabengele" dice l'allenatore biancoblu.

"Dovremo rimanere sul pezzo indipendentemente dalle dinamiche esterne. L'atteggiamento deve essere mirato a portare il livello di performance al massimo possibile. Cerchiamo di lavorare ogni giorno su questo".



