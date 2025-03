Al Mater Olbia 8 marzo all'insegna della tutela della salute

In occasione della Giornata internazionale della donna e per tutto il mese di marzo, l'equipe di Ginecologia del Mater Olbia Hospital promuove un'iniziativa dedicata all'universo femminile, ricordando l'importanza di prendersi cura della salute ginecologica.

Attraverso i canali social del Mater Olbia, ogni settimana ginecologi e ostetriche affronteranno i principali temi legati alla salute ginecologica, realizzando un percorso verso il benessere fisico ed emotivo. "La Giornata Internazionale della Donna dev'essere uno stimolo per dare a tutte le donne il coraggio di essere artefici del cambiamento e architetti del futuro. L'empowerment femminile non è soltanto un obiettivo da raggiungere, ma una realtà da vivere ogni giorno, in cui ogni donna abbia il diritto di esprimere il proprio potenziale" dichiara Francesca Campus, ostetrica del Reparto di Ginecologia del Mater Olbia Hospital, che ha lanciato il progetto.

"Investire nella salute femminile significa investire nel futuro di tutta la società. Il vero progresso sarà raggiunto quando ogni donna si sentirà libera di scegliere, di essere ascoltata e in diritto di ricevere le cure migliori possibili." Undici gli appuntamenti con i professionisti, in uno spazio dedicato all'informazione, all'ascolto e alla condivisione per rafforzare, in ogni donna, la consapevolezza di sé. Si parlerà di endometriosi, autodiagnosi, menopausa, contraccezione e di ogni tema legato alla salute femminile.



