Studio, la metà dei giovani guida dopo aver bevuto alcolici

Secondo uno studio portato avanti dal Comando della polizia locale di Sassari, con la collaborazione del dipartimento di Giurisprudenza dell'Università sassarese, il 48,9% dei giovani tra i 24 e i 25 anni si mette alla guida dopo avere assunto alcol o sostanze stupefacenti.

Il dato emerge dalle risposte fornite da 700 giovani che si sono sottoposti a un'intervista di 33 domande sulla relazione fra incidenti stradali e uso di alcol e droghe. Un'intervista realizzata con rigorosi metodi scientifici nell'ambito del progetto "On the road" curato dalla polizia locale di Sassari e concluso dopo sei mesi di attività nelle piazze, nei locali pubblici e nelle scuole con il coinvolgimento di circa 5mila giovani dai 14 anni in su, mirato a contrastare, appunto, gli incidenti stradali legati all'uso di alcol e droga.

I risultati del progetto, presentati oggi dal sindaco Giuseppe Mascia, dal comandante della polizia, Gianni Serra, dal docente Marco Calaresu, e da Claudia Spanu per la cooperativa Gaia Scienza, dicono che il 62,2% dei giovani considera estremamente rischiosa la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, e il 49,8% quella sotto l'effetto dell'alcol.

Ancora, tra i ragazzi di 18 e 19 anni il 17,5% ha dichiarato di essersi messo alla guida dopo aver bevuto alcol o assunto sostanze stupefacenti; percentuale che sale al 48,9% fra i giovani di 24 e 25 anni.

Un altro dato rilevante riguarda l'associazione tra gli anni di possesso della patente e la guida sotto l'effetto di alcol o sostanze: sono il 12,9% quelli che hanno la patente da meno di uno anno, fino a salire al 62,8% per chi ha la patente da 5-7 anni.



