Landini contro il riarmo, 'così è finanziamento a Usa

'Non siamo d'accordo, non è il momento di spendere soldi in ulteriori armi. E' il momento di spenderli per creare lavoro, per gestire i processi di cambiamento tecnologico e digitale e perché l'Europa torni ad essere quel luogo per cui è nata e cioè un luogo di pace, di sviluppo, di lavoro e di diritti. E poi la follia è che un aumento delle armi, della spesa per armi in quella direzione, va semplicemente a finanziare gli Stati Uniti, perché il 70-80% di quei soldi vuol dire andare a comprare armi negli Stati Uniti".

Così Maurizio Landini a Cagliari per la campagna sul referendum su lavoro e cittadinanza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA