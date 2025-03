Crolla il tetto di una palazzina a Fertilia, nessun ferito

Momenti di paura questa sera a Fertilia per il crollo del tetto di una palazzina.

L'allarme è scattato intorno alle 19,30 in un edificio su due piani in via Cherso. Una parte del tetto è sprofondato all'interno di un appartamento disabitato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale di Alghero.

Non ci sono stati feriti: la palazzina, abitata al piano terra, è stata evacuata per precauzione, nell'attesta che i vigili compiano le verifiche sulla stabilità dell'edificio.





