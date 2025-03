Con "Viva Live" l'emozione della grande musica dal vivo

Tre associazioni da sempre dedite alle nuove produzioni artistiche e al sostegno dei giovani talenti come Sardegna Concerti con l'Accademia del Pop, Jazz in Sardegna e Jazzino, assieme al Festival del Parco dei Suoni, scaldano i motori in vista dei grandi eventi della stagione estiva.

Nasce dal desiderio di voler ripercorrere autenticamente le emozionanti esperienze musicali del passato la rassegna dal titolo "Viva Live" promossa dalle tre associazioni. A partire dal 15 aprile, e fino al 29 dicembre, nei teatri, club e arene di tutta la Sardegna andranno in scena 35 concerti, con 18 tra le formazioni più accreditate nella scena musicale internazionale. Una miscela di experience e tribute band in arrivo da tutto il mondo. "Cosa manca alla musica dal vivo per potersi affrancare definitivamente dal tunnel del divertimento fine a sé stesso e assumere un ruolo attivo, riconoscibile e riconosciuto, nella produzione di cultura contemporanea?" si chiede Alberto Sanna, cantautore, rocker storico e acuto osservatore delle vicende musicali. "Forse proprio un repertorio di classici, al quale possa essere accordata dignità storica. Da sempre altre arti sceniche come il teatro, la lirica e la concertistica, attingono e traggono ispirazione dal proprio repertorio - da Shakespeare a Goldoni, da Verdi a Rossini, da Beethoven a Tchaikovsky - senza perdere credibilità. In questo modo si è generato un humus fondamentale per poter innovare e sperimentare, mantenendo il contatto e la continuità con la propria storia e con la propria evoluzione".

Il ricco cartellone "Viva Live", in scena in luoghi acusticamente e tecnicamente idonei per garantire la fruizione musicale come il Teatro Massimo, In Out Music Club, Arena Estiva della Fiera di Cagliari e Parco dei Suoni a Riola Sardo, celebrerà alcune delle figure più iconiche e rivoluzionarie della cultura musicale di tutti i tempi: da Stevie Wonder a Michael Jackson, passando per i Fleetwood Mac, The Clash, Amy Winehouse, Supertramp. Molti di questi giganti oggi non si esibiscono più, tanti altri ci hanno lasciato. Questa nuova rassegna offrirà l'opportunità di riassaporare le emozioni e il coinvolgimento dei live più autentici, con alcune delle tribute band più famose in arrivo da tutto il mondo. E, in alcuni casi, proprio con alcuni degli indimenticabili protagonisti di quelle mitiche esperienze, come la band di Amy Winehouse che si esibirà il 12 settembre alla Fiera di Cagliari e il 13 settembre al Parco dei Suoni di Riola Sardo.



