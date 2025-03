Blindato si ribalta su statale in Sardegna, grave un detenuto

Un detenuto è rimasto gravemente ferito questa mattina in un incidente stradale che si è verificato sulla statale 131, all'altezza del bivio per Bonorva, nel Sassarese.

Viaggiava a bordo di una camionetta di servizio con cui stava rientrando al carcere di Uta (Cagliari) dopo un'udienza al tribunale di Sassari.

Il mezzo, per cause in fase di accertamento, si è ribaltato: ferito in maniera lieve anche un agente della penitenziaria. Sul posto sono accorsi il 118, vigili del fuoco e polizia stradale.

Il detenuto è stato trasportato all'ospedale di Sassari con l'elisoccorso.

