Allerta per piogge nella Sardegna meridionale e orientale

Allerta gialla per rischio idrogeologico sino alle 12 di venerdì 7 marzo nell'Iglesiente, Campidano e Flumendosa Flumineddu. L'avviso di criticità ordinaria, che riguarda la Sardegna meridionale, compresi Sulcis e Medio Campidano, e la parte orientale esclusa la Gallura, è stato emesso dalla direzione generale della Protezione Civile regionale viste le abbondanti precipitazioni attese nelle prossime ore.

Il servizio di Pc del comune di Cagliari ha, inoltre, reso note le norme di comportamento che interessano gli abitanti della Municipalità di Pirri, in modo da evitare possibili situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica.

Secondo l'avviso è opportuno evitare di parcheggiare nelle vie Balilla (dalla Piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse, Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre Di Santarosa, Confalonieri e Ampere. Le auto parcheggiate in queste strade possono essere spostate nel parcheggio della piscina di Terramaini in via Pisano.

