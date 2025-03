Sartiglia dei Falegnami: 19 stelle, a segno anche su Componidori

La Sartiglia 2025 si conclude con 19 stelle per il Gremio dei Falegnami e una corsa entusiasmante, coronata da una remada eseguita in maniera impeccabile da Su Componidori, Salvatore Aru. Se in via Duomo, nonostante alcuni ritardi dovuti a incidenti fortunatamente senza gravi conseguenze, tutto è filato liscio, in via Mazzini la Corsa delle Pariglie ha subito nuovamente una chiusura anticipata a causa della scarsa visibilità dovuta al buio. Cala così il sipario sulla giostra equestre oristanese dopo tre giorni di spettacolo e tradizione. Decine di migliaia di spettatori hanno affollato la città, tra turisti e oristanesi, riempiendo via Mazzini e via Duomo. Successo anche per le tanti iniziative collaterali organizzate dal Comune, dalla Fondazione Oristano e da altri soggetti pubblici e privati. Le strutture ricettive hanno registrato il tutto esaurito e i locali hanno fatto ottimi affari. Uniche note stonate: la pioggia di lunedì, che ha impedito ai minicavalieri della Sartigliedda di completare la loro esibizione, e i ritardi nel programma, che hanno lasciato alcuni cavalieri senza la possibilità di esibirsi nella Corsa delle Pariglie. L'ultima giornata della Sartiglia 2025, organizzata dal Gremio dei Falegnami, è stata un susseguirsi di emozioni, dalla cerimonia della vestizione fino allo spettacolo della corsa alla stella. Protagonista Salvatore Aru, che ha vissuto una giornata memorabile. Dopo la vestizione, l'attenzione si è spostata su via Duomo, dove Aru ha offerto una discesa impeccabile, veloce e precisa, centrando la stella tra il boato della folla. Un successo che ha entusiasmato il Gremio e il pubblico, che gli ha tributato applausi a scena aperta. Il majorale en cabo del Gremio di San Giuseppe, Antonello Fenu, lo ha premiato davanti a una folla in visibilio. Alla fine il bilancio è di 19 stelle in 86 discese, comprese le due con su stoccu. C'è stato ancora il tempo per una spettacolare remada con Salvatore Aru in sella a Disizzosu. I ritardi accumulati per un malore occorso a uno spettatore, assistito dai medici del 118, e l'infortunio di un cavallo hanno inciso sul programma della corsa delle pariglie. I cavalieri si sono esibiti proponendo anche spettacolari evoluzioni, ma il sopraggiungere dell'oscurità ha reso impossibile il completamento della corsa, impedendo ancora una volta ad alcuni di loro di esibirsi.



