"Le verità" di Giulia giornaliste, sabato incontro a Cagliari

Il libro curato da Giulia giornaliste Sardegna "Le Verità", a due mesi dalla pubblicazione, ha già ottenuto un grande consenso da parte della comunità perché è uno strumento al servizio della conoscenza. "È rivolto al mondo della scuola - spiegano le curatrici - dell'università e della ricerca, e al mondo dell'informazione.

Punta a sviluppare il pensiero critico per avere una visione corretta e consapevole della realtà che ci circonda. Viviamo infatti nell'epoca della post-verità che è il frutto dell'incontro tra verità e propaganda, fra realtà e finzione, un fenomeno che punta a valorizzare le idee e le opinioni a scapito dei fatti oggettivi. Ecco perché è necessario attrezzarsi per destrutturare questo fenomeno e interpretare correttamente la realtà ed evitare che l'opinione pubblica, quindi la nostra opinione, subisca condizionamenti e addirittura manipolazioni".

Il libro propone 18 diversi punti di vista che vogliono svelare i molteplici volti della verità attraverso una visione multidisciplinare e intende rispondere ad alcuni quesiti: riusciamo a discernere il vero dal falso? Abbiamo gli strumenti per orientare le nostre scelte in maniera ragionata e consapevole? Tutti temi che saranno al centro dell'incontro di sabato 8 marzo alla Libreria Paoline a Cagliari, con inizio alle 17.30. Intervengono Silvano Tagliagambe, verità epistemologica; Elisabetta Gola, verità semantica; Susi Ronchi, post-verità; · Francesco Birocchi, verità sostanziale dei fatti, a caccia della verità; Valeria Aresti, verità processuale, fra diritto e realtà. Modera l'incontro Alessandra Addari di Giulia giornaliste.



