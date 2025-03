Dalla Sardegna petizione on line contro il riarmo in Ue

E' stata lanciata oggi dalla Sardegna una petizione on line contro il progetto per il riarmo in Europa. La sottoscrizione è stata avviata su Change.org dall'ex parlamentare ed governatore sardo Mauro Pili e sta raccogliendo in poche ore già centinaia di consensi.

"Per preparare la pace, si lavora per la pace - scrive Pili nella relazione che accompagna la petizione on line - Sommessamente: pensare ai propri figli e alla propria terra è meglio di farsi 'fregare' dagli slogan di 1500 anni fa.

Investite quei soldi nelle scuole, nella sanità, nella ricerca.

No al piano da 800 miliardi di debiti per comprare morte", è il messaggio che si vuole lanciare all'Europa.

Secondo Pili si è davanti a "un folle piano di morte per acquistare 800 miliardi di armi. Sostengono che l'Europa è in pericolo: un'affermazione stolta e ridicola, funzionale solo a tentare di giustificare nuovi affari bellici da consumare sulle tasche dei cittadini - attacca - Parlano di 'deterrenza', ovvero armarsi sino ai denti per 'incutere' timore all'ipotetico nemico: roba da trogloditi".

"L'Italia, nella cui Costituzione c'è scritto espressamente che 'Ripudia la guerra', dovrebbe spendere, secondo questa follia europea, 60/70 miliardi in più rispetto ai 30 che già butta in inutili e 'vecchi' armamenti - sostiene - Ottanta/cento miliardi di spese militari all'anno per uno Stato che non può e non deve andare in guerra. Tutti nuovi debiti, tanto pagano i cittadini. Insomma, pur di regalare affari stratosferici agli amici delle industrie belliche, si sono inventati questa barzelletta che l'Europa è in pericolo, che rischia di essere attaccata da Putin" "E poi, di questi ottocento miliardi di armi, cosa ne farebbero lor signori? - si chiede Pili - Le useranno contro la Russia oppure le consumeranno per bombardare, come già fanno, le splendide coste di Teulada, Quirra e Capo Frasca in Sardegna devastando, più di quanto hanno già fatto, il territorio sardo occupato dal 65% delle basi militari italiane e Nato".



