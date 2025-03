Cgil-Cisl-Uil, 'unire sforzi per incontro su Portovesme'

"E' davvero il momento di unire sforzi e intenti per arrivare a un incontro nel quale affrontare i nodi critici e tracciare una prospettiva per le lavoratrici e per i lavoratori diretti e degli appalti della Portovesme srl e delle altre aziende del polo industriale". L'appello arriva dai segretari di Cgil, Cisl e Uil della Sardegna Fausto Durante, Pier Luigi Ledda e Francesca Ticca, che chiedono "con la massima urgenza" una convocazione a Roma da parte del ministro delle imprese e del made in Italy.

"Crediamo sia indispensabile che il governo e la Regione accolgano l'invito che viene dal sindacato e rispondano al grido di disperazione che arriva da un territorio in estrema difficoltà che ha bisogno di attenzione, di risposte, di certezze - osservano - c'è l'urgenza di arrivare alla definizione di una data in tempi stretti nella quale sedersi, insieme a tutti i soggetti coinvolti, per dare concretezza agli impegni e restituire ai lavoratori, alle lavoratrici, alle loro famiglie, a un'intera area di crisi della Sardegna, la serenità che meritano".



