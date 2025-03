Calcio: secondo giorno di ritiro e doppia seduta per il Cagliari

Secondo giorno di ritiro per il Cagliari in vista della gara di venerdì notte contro il Genoa.

La "clausura" e cominciata ieri dopo l'allenamento del pomeriggio: doccia, cena e poi notte al centro sportivo di Assemini. Il ritiro terminerà venerdì con il trasferimento della squadra alla Domus per la gara con i rossoblù liguri.

Nel programma di oggi doppia seduta di lavoro. La decisione di stare tutti insieme sino alla partita con il Genoa è stata presa dopo le due sconfitte con Juventus e Bologna. A preoccupare club e tifoseria sono stati due segnali abbastanza nitidi: il primo tempo con i bianconeri e la ripresa con gli emiliani. Nicola, al di là del nuovo programma di sedute, sa già che per lo scontro di venerdì dovrà fare a meno di Luvumbo, fermato da un infortunio contro il Bologna. Condizioni e tempi di recupero ancora da valutare: il mister sta pensando al rilancio dal primo minuto di Felici. E probabilmente a un modulo che preveda di nuovo la presenza di un trequartista, assente nella formazione dalla gara con l'Atalanta in poi.

Nicola deve scegliere tra Gaetano e Viola. Oppure provare Marin in posizione più avanzata, soluzione mai sperimentata almeno dal fischio di avvio.



