Auto incendiata nella notte a Bonorva

Incendio nella notte a Bonorva.

Un'auto parcheggiata in via Leopardi è stata distrutta dalle fiamme. Il fuoco ha raggiunto anche una casa vicina danneggiando il portone di ingresso.

L'intervento dei vigili del fuoco, che hanno spendo l'incendio, ha evitato che le fiamme invadessero l'abitazione e provocassero ulteriori danni.

Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. Sul posto sono accorsi anche i carabinieri della locale Stazione che stanno indagando sulle possibili cause dell'incendio.



