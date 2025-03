Sas Cursas de Carrasegae, due giorni di spettacolo a Paulilatino

Adrenalina, tradizione, spettacolo e cultura: "Sas Cursas de Carrasegae" a Paulilatino non è una semplice corsa equestre, ma un evento unico che racchiude secoli di storia e passione.

Oltre 200 cavalieri e altrettanti destrieri provenienti da tutta l'isola si sfidano in gare spettacolari. lungo un percorso storico, trasformando Paulilatino in un'arena all'aperto, dove il suono degli zoccoli e il clamore della folla si mescolano in un'atmosfera elettrizzante.

Un evento entrato a pieno titolo nel cartellone del Carnevale della Sardegna, con l'ambizione di rafforzare i legami con l'Italia e l'Europa attraverso gemellaggi con manifestazioni equestri della Spagna e di altre regioni italiane.

Si comincia sabato 8 marzo con Sa Cursa a Sa Pudda, un'antica prova di destrezza che richiama riti propiziatori legati alla fertilità e alla rinascita primaverile. I cavalieri, lanciati al galoppo, devono colpire un simbolo sospeso lungo il percorso, in una sfida di abilità ed equilibrio.

Domenica 9 in programma Sa Cursa a Sa Padedda, omaggio alla tradizione agro-pastorale sarda, dove l'intesa tra cavallo e cavaliere si trasforma in spettacolo puro. con le Pariglie, lungo il percorso della storica 131, tra posizioni a bandiera, salti sincronizzati e figure spettacolari eseguite da cavalieri esperti.

Unico nel suo genere, Sas Cursas de Carrasegae si distingue dalle altre corse equestri per il suo radicamento nelle tradizioni locali e per l'alto numero di cavalieri in gara.





