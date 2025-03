Picchia la madre e molesta ragazza, arrestato un 19enne

Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato a Sassari dai carabinieri della Compagnia di Porto Torres per maltrattamenti contro la madre e violazione di domicilio, minacce e atti persecutori nei confronti di una ragazza.

L'arresto è stato eseguito oggi, su disposizione del gip del Tribunale di Sassari, al termine di una serie di indagini condotte dai militari delle compagnie di Porto Torres e Sassari.

Secondo i riscontri raccolti dagli investigatori dal marzo 2024, il ragazzo si è introdotto almeno cinque volte, senza alcuna autorizzazione, nella casa di una giovane che abita a Porto Torres, mettendo a soqquadro l'appartamento, distruggendo oggetti e pretendendo denaro dalla donna.

Comportamenti violenti e minacciosi che il 19enne ha tenuto anche nei confronti di sua madre, a Sassari, da maggio 2024 allo scorso gennaio. Il ragazzo in più occasioni ha insultato la mamma, spintonandola, minacciandola e manifestando atteggiamenti aggressivi nei suoi confronti, chiedendole insistentemente denaro anche con appostamenti mirati, eseguiti dal giovane nei pressi dei luoghi frequentati dalla donna.

Per questi motivi e per il pericolo della reiterazione dei reati, il gip ha disposto per il 19enne la custodia in carcere.

Stamattina i carabinieri lo hanno arrestato in un appartamento dove era ospite a Sassari e dopo le formalità di rito, lo hanno trasferito nel carcere di Bancali, a disposizione dell'autorità giudiziaria.



