Oltre 200 kg di gamberi pregiati sequestrati a Golfo Aranci

Oltre 170 chili di gambero rosso e 50 chili di gambero viola - specie ittiche pregiate e di elevato valore commerciale - sono state sequestrati dagli uomini della Guardia costiera durante un controllo a bordo di un peschereccio di Mazara del Vallo arrivato nel porto di Golfo Aranci e operante nelle acque del Tirreno centro settentrionale.

A far scattare il sequestro amministrativo del pescato ritrovato a bordo e far emettere una sanzione amministrativa nei confronti del comandante del peschereccio, a cui si è aggiunta anche la decurtazione dei punti nella licenza di pesca, è stata l'assenza di autorizzazione alla cattura di queste specie. Il gambero rosso e quello viola, infatti, sono soggetti a politiche di controllo delle quote assegnate a ciascuna unità di pesca in una determinata area, e il peschereccio non ha rispettato questi stock.

L'operazione dei militari dell'ufficio circondariale marittimo di Golfo Aranci arriva dopo quelle portate a termine nei giorni scorsi con l'impiego di mezzi navali e aerei per contrastare il fenomeno della pesca illegale nel nord dell'isola.

