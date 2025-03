Matteo Porru e Denise Gueye ai Giovedì creativi di UniSs

Creatività, innovazione, cultura e territorio. È possibile trovare un fil rouge che accomuna questi ambiti? Ci prova l'Università di Sassari lanciando, con il corso di laurea in Comunicazione pubblica e professioni dell'informazione, i Giovedì creativi, ospiti personaggi di rilievo del panorama artistico e culturale della Sardegna.

Il primo appuntamento è per il 6 marzo con lo scrittore Matteo Porru, giovane autore con diversi romanzi all'attivo e protagonista del documentario Matte. Si prosegue il 13 marzo con la cantante Denise Gueye, autrice di numerose produzioni e collaborazioni musicali e presidente dell'associazione polifonica Santa Cecilia di Sassari.

I due ospiti dialogheranno con il pubblico e con Antonietta Mazzette e Sara Spanu, docenti del corso di Città creative e innovazione e organizzatrici dell'iniziativa.

Gli incontri si terranno sempre alle 11.30 nell'aula magna del dipartimento di Storia, scienze dell'uomo e della formazione in via Zanfarino, 62, con diretta sulla piattaforma Meet.

Dettagli su www.dissuf.uniss.it/it. La partecipazione ai Giovedì creativi consente inoltre il riconoscimento di Cfu per gli studenti di L20.



