Il Premio Solidarietà Donna alla signora dei tulipani

Va a Maria Fois Maglione, la signora dei tulipani del Giardino di Lu, a Pimentel, esempio di resilienza e amore materno, il 13/o Premio Solidarietà Donna. Le sarà consegnato l'8 marzo nel corso di una cerimonia in programma a Cagliari, a partire dalle 17, nella sala conferenze della Fondazione di Sardegna.

L'iniziativa fa parte degli appuntamenti proposti in occasione della Giornata internazionale della Donna, che prevedono la mattina di venerdì 7 il consueto incontro con le detenute del carcere di Cagliari Uta.

Promosso dall'associazione culturale Socialismo Diritti Riforme e dalla sezione cagliaritana della Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari (Fidapa), il Premio Solidarietà Donna, a cadenza annuale, punta a valorizzare una figura femminile che si sia particolarmente distinta per le doti umane di generosità e impegno sociale.

Alla cerimonia dell'8 marzo, oltre a Maria Fois Maglione e Ida Gasperini, presidente di Fidapa Cagliari, interverranno Luciana Onnis, presidente della Fondazione Faustino Onnis, e le attrici Rita Atzeri e Gisella Vacca de Il Crogiuolo: a loro l'interpretazione di alcune pagine tratte dalla raccolta di racconti 'Oltre', scritti dalle detenute di Cagliari-Uta.

Coordina l'appuntamento Maria Grazia Caligaris, presidente di Socialismo Diritti Riforme.

"Maria Fois è una donna laboriosa, dal carattere schivo e riservato che è riuscita a trasformare il dolore per una grave perdita in un'occasione di nuova vita e speranza. I suoi tulipani - sottolineano Caligaris e Gasperini - sono il simbolo di un mondo a colori capace di dare opportunità a chi investe per il futuro nella ricerca scientifica. Una persona che con umiltà e fatica quotidiana sostiene con tutti i mezzi la speranza per sconfiggere un killer silenzioso, il tumore ovarico. Un raro esempio di solidarietà umana che con il sorriso offre una borsa di studio annuale di ricerca per un aiuto concreto".



