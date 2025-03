Il musicologo Carnini presenta il Barbiere di Siviglia

Torna in scena dopo sette anni a Cagliari Il Barbiere di Siviglia, una delle opere più rappresentate al mondo.

Il melodramma buffo in due atti, su libretto di Cesare Sterbini e musica di Gioachino Rossini, è in cartellone dal 14 al 23 marzo al Teatro Lirico.

Il compito di presentarlo al pubblico, venerdì 7 marzo alle 17, al teatro Carmen Melis, ridotto del Lirico, è stato affidato al musicologo e compositore romano Daniele Carnini.

Quinto titolo della stagione lirica e di balletto, dopo la prima del 14 marzo l'opera verrà replicata sabato 15 alle 19, domenica 16 alle 17; mercoledì 19 alle 20.30, giovedì 20 alle 19; venerdì 21 alle 20.30; sabato 22 e domenica 23 marzo alle 17.

L'ingresso alla presentazione è libero. Carnini ha perseguito contemporaneamente la carriera di compositore e storico della musica. In entrambi i rami si è prevalentemente occupato di teatro in musica: è autore di cinque opere e una cantata, tutte dedicate a temi di grande impegno civile e politico e salutate da un successo di pubblico e critica. Dal 2012 lavora alla Fondazione Rossini di Pesaro, di cui è direttore editoriale.





