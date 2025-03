Governatrice Todde incontra incaricato Ambasciata Usa Crowley

La presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, ha incontrato oggi l'Incaricato d'Affari dell'Ambasciata degli Stati Uniti d'America, Shawn Crowley, per un confronto sulle opportunità di collaborazione tra l'Isola e gli Usa.

"È stato un confronto molto positivo - ha dichiarato la governatrice , che ha confermato l'importanza di rafforzare il dialogo con gli Stati Uniti per valorizzare al meglio le potenzialità della nostra regione. Il nostro obiettivo è creare opportunità concrete per la crescita economica e tecnologica della Sardegna".

Nel corso dell'incontro sono state approfondite le potenzialità dell'Isola in diversi settori, con particolare attenzione al turismo. Un focus specifico è stato dedicato all'Einstein Telescope, progetto strategico per la ricerca scientifica che potrebbe consolidare il ruolo della Sardegna a livello internazionale e attrarre investimenti da parte di aziende tecnologiche. La discussione si è poi concentrata sullo stato della digitalizzazione nell'Isola e sulle prospettive di sviluppo nel settore tecnologico.



