Ddl Sanità in Aula, maggioranza avanti compatta per voto giovedì

L'opposizione lancia il primo attacco all'avvio della seduta del Consiglio regionale che ha ripreso l'esame del disegno 40 sulla riorganizzazione sanitaria con il secondo dei 15 articoli della norma. A prendere la parola in apertura è stato il capogruppo di Fdi Paolo Truzzu, che ha chiesto il rinvio del provvedimento in commissione.

"Voglio porre una questione sospensiva - ha esordito in Aula - Nei giorni scorsi sono arrivate comunicazioni e richieste da parte delle rappresentanze sindacali e da parte degli ordini dei medici della Sardegna. Tutti lamentavano che la norma, attraverso gli emendamenti della giunta, è cambiata totalmente e loro non hanno potuto esprimere un giudizio: per questo chiedo il rinvio del provvedimento in commissione per poter fare di nuovo il ciclo di audizioni".

A ribadire la richiesta anche Antonello Peru, Sardegna al centro 20Venti, mentre gli altri consiglieri di Fdi reiterano la linea: "La norma serve solo a cambiare i dg". Richiesta votata e respinta dai consiglieri regionali.

A spiegare la linea del Pd è il capogruppo Roberto Deriu: "La legge ha un limitato raggio di azione, tutto ciò che è stato detto nelle commissioni è depositato agli atti e sarà analizzato in seguito per leggi di più vasto respiro rispetto a questa", ha spiegato ai microfoni a margine della seduta.

Da questa mattina è cominciata la maratona in Aula verso l'ok finale al ddl 40 voluto dalla giunta di Alessandra Todde e dall'assessore della Sanità Armando Bartolazzi, che contiene anche il via libera al commissariamento delle aziende sanitarie.

La maggioranza del campo largo punta a tagliare i tempi e arrivare all'approvazione già giovedì sera, in modo da archiviare la pratica e passare alla Manovra finanziaria che attende di avviare il suo percorso in commissione.

L'opposizione di centrodestra, nel frattempo, continua a ribadire la contrarietà alla norma: "inutile - dicono gli esponenti della minoranza - e fatta solo per cambiare gli attuali manager, ma lo spoils system in sanità non è consentito, e si rischia di causare un danno erariale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA