Corto su Tuvixeddu al Festival archeologico di Firenze

Approda al Festival archeologico di Firenze "Sui tetti di chi dorme", il corto scritto e diretto da Antonello Murgia Pisano.

Girato quasi interamente a Cagliari, nella necropoli di Tuvixeddu - con le musiche originali dello stesso Murgia Pisano - è dedicato allo scrittore Giorgio Todde, scomparso nel 2020.

"Ambasciatore delle emergenze archeologiche di Cagliari", viene definito nel corto. Dopo aver viaggiato in diversi Paesi del mondo, con riconoscimenti in Europa e a New York, il cortometraggio sarà presentato il 7 marzo a Firenze, come parte del progetto di presentazione dell'archeologia della città di Cagliari.

"Sui tetti di chi dorme" sarà poi inserito tra le attività culturali dell'Istituto italiano di Cultura di Belgrado. Nel cast Lia Careddu (Lex), Rossella Faa (Vox Populi), Fabio Marceddu (Karel), Isabel Moiño Campos (La Poetessa), Carla Onni (Danzatrice sull'orlo) e Sandro Loi (Pescatore in abito).

"Tuvixeddu è la più grande necropoli punica del Mediterraneo, un frammento di bellezza che ha resistito al tempo, alla storia e ai costruttori - spiega Fabio Marceddu - il cortometraggio esplora il tema dell'effimero e dell'eterno, citando versi tratti da "La sera del dì di festa" di Giacomo Leopardi: "e pensar come tutto al mondo passa e quasi orma non lascia".





