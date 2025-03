Arriva in Sardegna il nuovo tour di Lucio Corsi

Dopo il successo di pubblico e di critica all'ultimo Festival di Sanremo - dove si è classificato secondo, vincendo il Premio della Critica Mia Martini con il brano "Volevo essere un duro" - Lucio Corsi annuncia le prime date estive del suo nuovo tour, tra cui Cagliari e Sassari.

Il cantautore toscano si esibirà alla Fiera di Cagliari il 17 giugno per un evento organizzato da MIS Factory e Forma e Poesia nel Jazz, mentre un mese dopo, il 18 luglio, sarà in concerto a Sassari nell'arena Piazza d'Italia, ospite del festival Abbabula firmato Le Ragazze Terribili.

Il 21 marzo uscirà il nuovo album di Corsi, "Volevo essere un duro". "E' un disco che parla d'infanzia, di amicizia e d'amore - racconta il cantautore toscano -. È un album di fantasia con i piedi per terra. In questo album ho cercato di trovare il sogno non fuggendo nel cielo ma strisciando sui marciapiedi, passando sotto i tavoli da pranzo o nascondendomi negli armadi. È un disco di ricordi personali mescolati a storie di altra gente. Ci sono molti personaggi in queste canzoni, da Rocco il bullo della scuola media al Re del rave, una sagoma romantica e sgangherata, fino a Francis Delacroix, mio grande amico (forse immaginario, ma non importa)».



Riproduzione riservata © Copyright ANSA