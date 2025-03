Ucciso durante la festa di Carnevale, si stringe il cerchio sull'assassino

Si iniziano a delineare i contorni della tragedia che ha colpito Bari Sardo, centro turistico dell'Ogliastra, quando una festa di carnevale è stata offuscata dall'uccisione di Marco Mameli, il 22enne operaio di Ilbono, colpito da una coltellata al petto in una stradina laterale al luogo dei festeggiamenti. Un giovane di Girasole, paese poco distante da quello dell'omicidio, si è presentato nel commissariato di Tortolì nelle ore immediatamente successive al fatto di sangue, accompagnato dal suo avvocato Marcello Caddori, per rendere dichiarazioni spontanee: ed è qui che si è autoaccusato del ferimento di un amico di Mameli, dicendosi però completamente estraneo al delitto. Secondo quanto si appreso, al momento nei suoi confronti non è scattato alcun provvedimento.

Il ferito, un 26enne amico come detto della vittima, era stato trasportato al Pronto soccorso di Lanusei con una lesione al braccio e poi dimesso.

Intanto bocche cucite sulle indagini per l'omicidio di Mameli. Gli agenti del commissariato di Tortolì, guidato dal vice questore Fabrizio Figliola, sarebbero già sulle tracce dell'assassino, un giovane che si è dileguato subito dopo aver colpito a morte il giovane di Ilbono. Gli agenti stanno battendo palmo a palmo i centri dell'Ogliastra, convinti che il responsabile si sia nascosto in uno dei comuni limitrofi a Baro Sardo, e stanno continuando a raccogliere le testimonianze di chi era presente alla festa di carnevale e ha visto qualcosa. Secondo i primi accertamenti l'omicidio, avvenuto in una stradina accanto al luogo dei festeggiamenti, si sarebbe consumato al termine di una lite nata per un complimento di troppo a una ragazza del gruppo e finita così nel sangue. Una discussione probabilmente alimentata dal tasso alcolico elevato di vittima e aggressore.

Nel frattempo, in quasi tutta l'Ogliastra sindaci e associazioni, da Bari Sardo a Lanusei, da Ulassai ad Arzana, hanno annullato tutte le manifestazioni previste per il martedì grasso e per la pentolaccia di domenica 9 marzo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA