Ucciso a carnevale, giovane confessa ferimento amico vittima

Si iniziano a delineare i contorni della tragedia che ha colpito Bari Sardo, centro turistico dell'Ogliastra, quando una festa di carnevale è stata offuscata dall'uccisione di Marco Mameli, il 22enne operaio di Ilbono, colpito da una coltellata al petto in una stradina laterale al luogo dei festeggiamenti.

Un giovane di Girasole, paese poco distante da quello dell'omicidio, si è presentato nel commissariato di Tortolì nelle ore immediatamente successive al fatto di sangue, accompagnato dal suo avvocato Marcello Caddori, per rendere dichiarazioni spontanee: ed è qui che si è autoaccusato del ferimento di un amico di Mameli, dicendosi però completamente estraneo al delitto.

Secondo quanto si appreso, al momento nei suoi confronti non è scattato alcun provvedimento. Il ferito, un 26enne amico come detto della vittima, era stato trasportato al Pronto soccorso di Lanusei con una lesione al braccio e poi dimesso.

Gli agenti del commissariato stanno proseguendo le indagini, convinti che l'assassino abbia ormai le ore contate.



