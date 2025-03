Uccise i suoceri con l'ascia, via a processo d'appello a Sassari

Si è aperto questa mattina in Corte d'assise d'appello a Sassari, il processo di secondo grado per Fulvio Baule, il 42enne di Ploaghe condannato all'ergastolo per aver ucciso a colpi d'ascia i suoceri, Basilio Saladdino e Liliana Mancusa, il 26 febbraio 2022 a Porto Torres, riducendo in fin di vita la moglie, Ilaria Saladdino, dalla quale si era appena separato.

Nell'udienza che si è svolta con la formula della camera di consiglio partecipata, alla presenza delle sole parti, l'avvocato della difesa, Nicola Lucchi, ha chiesto la riassunzione della perizia psichiatrica per il suo assistito, al fine di ottenere il riconoscimento delle attenuanti negate a Baule in primo grado, e vedere così mitigata la condanna.

Secondo il legale, all'imputato deve essere riconosciuta come attenuante la sua fragilità psicologica, acutizzata all'epoca dei fatti dalla separazione dalla moglie, dalla paura di non rivedere i figli e dallo stress accumulato nei mesi precedenti proprio per le incomprensioni con la consorte e le liti fra le famiglie di origine dei due coniugi.

Nel processo di primo grado la Corte d'assise di Sassari, in base a una perizia psichiatrica disposta dalla stessa Corte, aveva stabilito che Baule al momento dei fatti e allo stato attuale è capace di intendere e volere. Lo ha quindi condannato all'ergastolo, con isolamento diurno per un anno, interdizione perpetua dai pubblici uffici, decadenza dalla responsabilità genitoriale, e anche il pagamento delle provvisionali ai familiari delle vittime che si erano costituiti parti civili.

Il duplice omicidio avvenne il 26 febbraio 2022: Baule, dopo avere litigato per strada con la moglie Ilaria davanti al palazzo dove lei abitava con i genitori a Porto Torres, prese un'ascia dal portabagagli della sua auto e colpì alla testa prima il suocero Basilio, uccidendolo sul colpo, poi la moglie e infine la suocera, Liliana Mancusa, che morì in ospedale dopo un mese di coma. La moglie restò gravemente ferita. Baule scappò abbandonando per strada i due figli gemelli di un anno che avevano assistito alla strage, per poi costituirsi poco dopo ai carabinieri di Porto Torres.

La Corte ha aggiornato l'udienza al 31 marzo per rispondere alle richieste della difesa: se saranno respinte si passerà direttamente alle repliche e alla sentenza.



