Todde vede viceministro Rixi, 'individuate esigenze Sardegna'

"Abbiamo affrontato la situazione dei trasporti in Sardegna, con particolare attenzione alla necessità di investire nel comparto ferroviario, nelle infrastrutture stradali e nel miglioramento dei collegamenti aeroportuali e portuali. È stata una discussione a tutto tondo per individuare le reali esigenze della nostra regione". Sono le dichiarazioni della presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde a margine dell'incontro che ha avuto con il viceministro delle Infrastrutture, Edoardo Rixi.

"Ho riscontrato massima apertura e collaborazione da parte del governo - ha proseguito Todde - a breve convocheremo un tavolo a Roma dedicato al nuovo modello di continuità territoriale. Sarà fondamentale affrontare il confronto con la Commissione Europea in maniera congiunta. Per la prima volta, la Sardegna non si presenterà da sola ma in un contesto nazionale condiviso. Su questo punto c'è piena intesa e ci muoveremo insieme".

Nell'incontro è stato anche affrontato il tema della continuità territoriale, "per il quale la gara verrà avviata a brevissimo", sottolinea Todde. "Questo passaggio sarà determinante per garantire collegamenti efficienti e sostenibili con il resto del Paese".

Sul fronte della mobilità interna, nell'incontro nella sede di viale Trento la presidente ha trattato il tema delle strade commissariate, in collaborazione con Anas, e sulla necessità di rilanciare il sistema ferroviario. "È fondamentale che Rfi operi in maniera più efficace rispetto al passato, con investimenti adeguati per collegare porti e aeroporti e sfruttare al meglio le infrastrutture della Sardegna", ha sottolineato Todde. Tra i progetti imminenti c'è la realizzazione della nuova stazione ferroviaria di Olbia e il rilancio delle tratte interne, con particolare attenzione allo sblocco della Nuoro-Abbasanta. "Per me quest'ultimo è un obiettivo prioritario, non solo come presidente della Regione, ma anche perché Nuoro è l'unico capoluogo di provincia in Italia a non avere ancora un collegamento ferroviario. È arrivato il momento di colmare questo divario e garantire a tutti i sardi un sistema di trasporti moderno ed efficiente", ha concluso la presidente della Regione.



