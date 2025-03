Sartiglia, i cavalieri dei contadini centrano 18 stelle

Oristano si è vestita a festa per la prima giornata della Sartiglia 2025, la storica giostra equestre che ha richiamato migliaia di turisti e appassionati.

Per la Sartiglia dei Contadini, su Componidori Diego Pinna ha dato vita a una giornata memorabile, all'insegna della tradizione e dello spettacolo.

Dopo la vestizione, ospitata come da tradizione nella sede del Gremio di San Giovanni in via Aristana, il capocorsa è salito sul suo destriero, Eterna, e ha lasciato la casa del Gremio per guidare il corteo di 120 cavalieri in via Duomo, dove, davanti alla Cattedrale di Santa Maria e tra due ali di folla, si è svolta la corsa alla stella. Al termine di 87 discese, sono state centrate 18 stelle. Il primo successo è stato firmato da Pietro Putzulu, seguito da un entusiasmante susseguirsi di centri messi a segno da Salvatore Pau, Danilo Casula, Luca Figus, Fabio Chessa, Michael Casula in sella a Peter Pan, e dal veterano Paolo Pippia. La prima stella rosa della giornata è stata conquistata da Ilaria Rosa alla 37/a discesa. Hanno poi proseguito la serie vincente Gianluca Manunza, Francesco Serra, Luigi Iriu, Giancarlo Melis, Federico Misura, Salvatore Montisci, Giorgia Madeddu (seconda amazzone a fare centro), Gianluca Russo e Nicola Figus. L'ultima stella è arrivata con Marco Pau, che ha chiuso il conteggio a 18.

Non è stato fortunato Su Componidori, che non è riuscito a infilzare la stella con la spada né con su stoccu. Tuttavia, la sua spettacolare remada ha emozionato il pubblico e suggellato la conclusione della corsa alla stella in via Duomo.

Il corteo si è quindi spostato in via Mazzini per la corsa delle pariglie. Purtroppo, l'ora tarda e la scarsa illuminazione hanno impedito a 12 terzetti di esibirsi, ma le evoluzioni eseguite hanno comunque lasciato il pubblico senza fiato. Tra le più spettacolari, i ponti volanti di Casula-Volturo-Pau e Misura-Concas-Rosa, il tre su tre con le selle in mano di Iriu-Vacca-Mele e le incredibili acrobazie di Serra-Serra-Mugheddu, Tuveri-Pomogranato-Carta, e molte altre.

L'appuntamento è ora per la seconda giornata, che vedrà protagonisti il Gremio dei Falegnami e un nuovo spettacolo di abilità e passione equestre. Prima però, domani, spazio ai bambini con la Sartigliedda organizzata dalla Pro Loco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA