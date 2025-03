Moby all'Itb di Berlino, wifi free sui traghetti

Moby e Tirrenia saranno presenti da domani all'Itb di Berlino che inizia domani. Alla manifestazione più importante in cui il turismo propone le proprie tendenze ed idee per la stagione in arrivo.presentano il proprio network di rotte per Sardegna, Sicilia, Corsica ed Elba e alcune novità in termini di servizi ai passeggeri.

In particolare, le due compagnie offrono il wi-fi free sulla flotta, a partire da Moby Fantasy, Moby Legacy, Moby Aki e Moby Wonder, che permetterà ai passeggeri di rimanere collegati durante la navigazione, grazie a una tecnologia di ultima generazione.

In più, a bordo, i passeggeri avranno sempre la possibilità di seguire lo sport e i loro programmi preferiti anche su Sky, grazie a maxischermi. E quest'anno su Fantasy ci saranno, in aggiunta ai punti di pagamento fisici, anche le casse elettroniche per permettere di pagare ancora più velocemente.

Inoltre all'Itb sarà presente Moby Europe, la struttura del gruppo appositamente dedicata al mercato europeo e con sede in Germania.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA