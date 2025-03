Le brigate alpine dell'Esercito in addestramento in Sardegna

Le truppe alpine dell'Esercito hanno effettuato una serie di attività a fuoco che hanno visto impegnati oltre trecento militari appartenenti alle brigate Taurinense e Julia. Si tratta dell'esercitazione 'Teulada 2025' in Sardegna, pianificata e coordinata dal primo reggimento artiglieria da montagna di Fossano (Cuneo).

Al poligono si sono susseguiti - per la brigata Taurinense - gli artiglieri di Fossano, il terzo reggimento alpini di Pinerolo (Torino) e il Nizza Cavalleria (primo) di Bellinzago Novarese, mentre per la Julia hanno partecipato i reggimenti Piemonte Cavalleria (secondo) di Villa Opicina (Trieste) e il terzo artiglieria di Remanzacco (Udine. Il supporto logistico generale è stato a cura del reggimento logistico Taurinense di Rivoli (Torino).

"Lo svolgimento accentrato di attività addestrative che comprendano unità di entrambe le brigate alpine ha consentito, oltre all'ottimizzazione delle risorse in termini organizzativi e logistici, di condividere e migliorare le tecniche e le procedure di impiego dei diversi assetti esercitati, nel quadro di un addestramento continuo, realistico e standardizzato necessario per operare in ogni tipologia di ambiente, con attenzione alle nuove tecnologie" evidenzia una nota della Taurinense.

"La riuscita di 'Teulada 2025' - viene aggiunto - ha rafforzato l'efficienza e la prontezza operativa dei diversi reparti, confermando la versatilità e la capacità di intervento delle truppe alpine dell'Esercito in scenari complessi".



