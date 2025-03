La musica sacra incontra il jazz e lo spiritual

Il coro femminile del Lirico, diretto dal suo maestro Giovanni Andreoli, è protagonista del nuovo appuntamento con "Primavera in musica 2025". il 6 e 8 marzo, la rassegna prosegue, sempre alle 19, al Teatro Carmen Melis, ridotto del Lirico di Cagliari. Ad accompagnare l'ensemble vocale femminile della Fondazione, tre solisti d'eccezione: lo storico timpanista dell'orchestra del Lirico Filippo Gianfriddo, l'eclettico pianista Riccardo Pinna e il talentuoso contrabbassista Andrea Piras.

Accattivante e insolito il programma che parte dalle Litanies à la Vierge Noire, prima composizione sacra del celebre compositore francese Francis Poulenc e prosegue con il contemporaneo compositore inglese Bob Chilcott e le intriganti atmosfere jazz di Nidaros Jazz Mass. In chiusura quattro celebri spiritual afro americani: Deep River (arrangiamento Shawn E.

Okpebholo) Go Down, Moses (arrangiamento Ruth Morris Gray) Go Tell It on the Mountain (arrangiamento Donald Moore) Walk Together Children (arrangiamento Tom Fettke e Thomas Grassi).

La nuova rassegna musicale "Primavera in musica 2025", partita il 28 febbraio, propone, fino al 24 maggio, otto serate straordinarie, sempre alle ore 19, di celebre musica classica, con particolare attenzione ai capolavori di Mozart e Beethoven, fino al Novecento di Kodály, Poulenc e Chilcott e alle atmosfere popolari e religiose dei tradizionali spiritual afro-americani.





