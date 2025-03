Ddl sanità in Aula domani, si punta ad approvarlo giovedì

Comincia domani mattina in Consiglio regionale la maratona verso l'ok finale al disegno di legge 40 di riorganizzazione sanitaria, voluto dalla giunta di Alessandra Todde e dall'assessore Armando Bartolazzi, che contiene anche il via libera al commissariamento delle aziende sanitarie.

Dopo la pausa del weekend, si ricomincerà dal secondo articolo della legge, cui è collegata un'ottantina di emendamenti tutti della minoranza e la maggior parte soppressivi. In Aula si attende un dibattito quasi a senso unico, come già avvenuto nell'ultima seduta di giovedì scorso.

La maggioranza del campo largo punta a tagliare i tempi e arrivare all'approvazione già giovedì sera, in modo da archiviare la pratica e passare alla Manovra finanziaria che attende di cominciare il suo percorso in commissione.

L'opposizione continua a ribadire la contrarietà alla norma sanitaria, "inutile - dice il centrodestra - e fatta solo per cambiare gli attuali manager, ma lo spoils system in sanità non è consentito, e si rischia di causare un danno erariale", portando dalla sua le varie prese di posizione critiche verso il testo come quelle dei sindacati e degli ordini dei medici.

Anche nella maggioranza non tutti sono d'accordo sulla norma, ma i più scettici, in particolare i Progressisti e il Pd, si astengono dagli interventi in Aula. L'esame dei 15 articoli di cui è composto il testo entrerà nel vivo con la discussione degli emendamenti proposti dalla giunta, in tutto quindici, che riscrivono in parte la norma.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA