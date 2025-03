Chiuso ristorante abusivo all'interno di una macelleria a Pula

Un ristornate abusivo è stato individuato all'interno di una macelleria a Pula ed è stato chiuso. La scoperta è stata fatta dai carabinieri del Nas impegnati in verifiche mirate sulla filiera della carne e sulla corretta applicazione delle norme igienico-sanitarie.

Durante l'ispezione, i militari hanno riscontrato che, oltre alla vendita al dettaglio di carne, il locale era stato adibito abusivamente a ristorante. I militari dell'Arma hanno identificato 13 clienti intenti a consumare pietanze ai tavoli, sia all'interno del locale che in un'area esterna. La cucina ricavata in uno spazio del loggiato, al momento del blitz era in funzione. "L'attività, pubblicizzata attraverso social network e affissioni interne - spiegano i Nas - era priva delle necessarie autorizzazioni e non aveva mai comunicato all'Autorità competente l'avvio del servizio di ristorazione". Per questo motivo, gli specialisti dell'Arma hanno sequestrato la porzione del locale destinata all'attività illecita e le attrezzature.





