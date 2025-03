Serie A: vince ancora il Bologna, 1-1 tra Genoa ed Empoli

Il Bologna ha battuto 2-1 il Cagliari e il Genoa ha pareggiato 1-1 in casa con l'Empoli nelle due partite delle 15 della 27/a giornata dì campionato. Dopo il successo sul Milan sempre al Dall'Ara, il Bologna ha dominato il gioco ma ha subito la rete dei sardi con Piccoli, riuscendo al riequilibrare il risultato a inizio ripresa con un rigore di Orsolini, che poco dopo ha raddoppiato. A Genova, i toscani rivitalizzati dall'impresa contro la Juve in coppa Italia sono andati in vantaggio al 36' grazie alla rete di Grassi, ma nella ripresa sono stati beffati da un autogol del portiere Silvestri.





