"Le mani in pasta", corso di cucina per detenute a Uta

Malloreddus, ravioli con formaggio o ricotta, culurgiones con la menta, lorighittas con la farina di semola rimacinata: sono alcune delle specialità di pasta fresca semplice o all'uovo che da martedì 4 marzo vedranno impegnate cinque detenute della sezione femminile del carcere di Uta.

Promosso dall'associazione Socialismo Diritti Riforme Odv il corso di formazione "Le mani in pasta", sarà curato dalla chef Laura Sechi del ristorante "Vitanova" di Cagliari che, recentemente, ha presentato la cultura culinaria sarda alla conferenza sulla longevità in Australia.

Il progetto, che si avvale dei prodotti della Crai Sardegna Supermercati e del sostegno finanziario della Grendi Holding SPA Benefit, è nato grazie alla collaborazione della Direzione, dell'Area educativa e della Sicurezza della casa circondariale.

Articolato in cinque appuntamenti di due ore ciascuno, il programma prevede una parte teorica, finalizzata all'illustrazione delle caratteristiche delle materie prime farine, uova, ripieni e una parte pratica con la cottura della pasta associata ai condimenti. Uno spazio sarà riservato anche ai dolci. A conclusione del corso sarà rilasciato un attestato.

Ad affiancare la chef Laura Sechi sarà Maria Cristina De Cortes.

"Il progetto - spiega Sechi - non è fine a se stesso, anche se sono evidenti le caratteristiche educative e culturali che lo sottendono, a partire dal rispetto delle norme igieniche, vuole però offrire una opportunità di futuro alle corsiste. Sempre più spesso gli alberghi dell'isola richiedono personale esterno per il confezionamento di prodotti artigianali di qualità e la pasta fresca, specialmente quella tradizionale, è al primo posto.

Acquisire competenze apre alla possibilità di realizzare una piccola azienda familiare".



