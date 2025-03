Basket: Reggio Emilia amara per la Dinamo travolta di 26 punti

Dinamo Sassari senza scampo a Reggio Emilia: nell'anticipo della 20/a giornata di LbA, il Banco di Sardegna perde per 58-84 contro la Unahotels, disputando una delle peggiori partite della stagione e incassando la terza sconfitta consecutiva.

I sassaresi si vedono in campo solo nel primo quarto, in cui giocano da vera squadra mettendo in difficoltà i padroni di casa e chiudendo avanti di sei punti, 25-19.

Il secondo quarto inizia con un parziale di 10-0 per Reggio Emilia, che ribalta l'andamento della partita e, di fatto, spegne la Dinamo.

La squadra di coach Bulleri non riesce più a rialzare la testa, spreca un'infinità di canestri da sotto (35% da 2 nel primo tempo), non riesce a imbastire gioco e lascia che la Unahotels faccia quello che vuole in attacco.

Alla fine per la Dinamo è una disfatta, in cui salvano la faccia solo il centro Halilovic (16 punti) e l'ala-pivot Thomas (11 punti e 12 rimbalzi), gli unici a dare segnali di vita in campo.

"È stata una partita dai due volti. Nel primo tempo abbiamo approcciato con la giusta intensità e con i giusti modi, anche tecnicamente. Potevamo capitalizzare di più il punteggio, però è stata sicuramente significativa la differenza a rimbalzo e quella negli assist. Nel secondo tempo non siamo riusciti a generare nessun tipo di gioco, e questo sarà spunto di riflessione per quanto riguarda il lavoro in settimana", è stato il commento di Massimo Bulleri a fine partita.



