Violenza sulle donne, panchina rossa in azienda agricola Jerzu

Una panchina rossa per dire no alla violenza sulle donne. È stata inaugurata oggi a Jerzu all'Oleificio Pelau della famiglia Mura.

Al taglio del nastro erano presenti, accanto all'ideatrice dell'iniziativa, l'imprenditrice Giulia Mura, i sindaci di Jerzu, Carlo Lai, e di Bari Sardo, Ivan Mameli. La panchina rossa sorge in un'azienda agricola, in collaborazione con l'associazione Luna e Sole. L'obiettivo è sensibilizzare l'opinione pubblica su un tema di tragica attualità, in prossimità dell'8 marzo.

La panchina è stata sistemata in un'area denominata "Parco della Biodiversità", presso l'olivo secolare Josto Miglior, simbolo dei valori aziendali. "La panchina rossa trasmette un messaggio di rispetto, inclusione e convivenza armoniosa, in linea con i valori della nostra azienda - ha detto Giulia Mura - sono stata ispirata anche dalla panchina rossa che Cesare Buonamici ha recentemente inaugurato nella propria azienda a Fiesole, in Toscana. Come lui ha sottolineato, un frantoio non è solo un luogo di produzione ma anche di incontro e condivisione, e il mondo dell'olio racchiude anche valori come quello della pace, del vivere in armonia ed aiutare gli altri".

Tra i tanti presenti Marinella Canu, presidente dell'associazione Luna e Sole, Centro antiviolenza di Cagliari, Valeria Satta, presidente regionale Federterziario, Giovanni Antonio Sechi vicepresidente Nazionale Città dell'olio e Città del vino, con Pierangela Congiu neo coordinatrice regionale delle Città dell'Olio e Giovanni Ugo Serra, coordinatore provinciale per Nuoro e Ogliastra, Isabel Vera, presidente Eurinsula, Annalisa Atzeni agrichef e direttivo di Sardegna Donna e l'ex assessora regionale Ada Lai, la presidente di Anteas Quartu Doriana Locci, Francesca Lara dell'associazione Donne della birra e Claudio Papale, guida ambientale ed escursionistica.

Marinella Canu ha sottolineato "l'importanza, per aiutare le donne, di fare rete, come è avvenuto oggi a Pelau". Isabel Vera ha aggiunto: "Questo incontro vuole dare voce a tutte le donne. In Islas del Mar, ci impegniamo per l'empowerment femminile e penso sia essenziale collaborare con altre associazioni impegnate su questo fronte".



