Sassari celebra ritorno della Brigata da missione in Libano

Centinaia di persone oggi a Sassari hanno partecipato alla cerimonia, in piazza d'Italia, in onore della Brigata Sassari rientrata nei giorni scorsi dalla missione Unifil in Libano.

La Brigata Sassari ha festeggiato anche il 110/o anno di costituzione.

Presente la sottosegretaria alla Difesa, Isabella Rauti: "La Brigata Sassari ha una storia caratterizzata da coraggio, determinazione, spirito di sacrificio, passione, professionalità e abnegazione. La Brigata si è trovata a gestire la missione e il comando in un momento particolarmente delicato, in cui le basi Unifil sono state oggetto di attacco. La Brigata ha risposto secondo quello che è, cioè una brigata straordinaria, che non ha smesso di portare aiuti concreti alla popolazione, aiuti concreti in termini proprio di supporto materiale ma anche di supporto sanitario e psicologico in particolare verso la popolazione femminile e quella infantile", ha concluso Rauti.

Il contingente italiano ha condotto l'operazione in uno dei momenti più critici nella storia recente del Medio Oriente.

L'Italia contribuisce ad Unifil con più di mille militari ed è alla guida del settore Ovest della zona calda a sud del fiume Litani.

Il generale Stefano Messina, durante la cerimonia, ha tracciato un bilancio dell'impegno dei "sassarini" nei sei mesi di missione in Libano.

Presenti in tribuna numerose autorità civili e religiose, tra cui la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde, il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini e il sindaco di Sassari Giuseppe Mascia.



