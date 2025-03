Corteo a Cagliari contro il Tyrrhenian link, 'stop ai lavori'

Centinaia di persone - 500 secondo gli organizzatori - in corteo nelle strade di Quartu Sant'Elena, alle porte di Cagliari, contro il Tyrrhenian link, il collegamento di scambio elettrico di Terna che collegherà Sardegna, Sicilia e Campania.

Un'infrastruttura, secondo Terna, strategica per il sistema elettrico italiano nell'ambito degli obiettivi di transizione energetica fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (Pniec). Ma il Comitato Quartu No Tyrrhenian Link è stato molto chiaro: "Chiediamo l'immediata sospensione dei lavori - spiega all'ANSA la portavoce Giulia Lai - il Comune di Quartu ci deve ascoltare. Questi sono metodi colonialisti".

Nei mesi scorsi ci sono state le prime mobilitazioni a Selargius contro gli espropri. Ora il terreno di scontro si sposta a Flumini, punto di partenza o approdo dell'infrastruttura. "Per gli amministratori quartesi non si deve assolutamente e per nessun motivo parlare del progetto Tyrrhenian Link negli spazi deputati al confronto democratico - si legge in un comunicato dei manifestanti -. Noi non ci rassegniamo a tutto ciò e saremo sempre più testardi nell'opporci a tutto questo: pur favorevoli a una transizione ecologica, vogliamo impedire che questa si risolva in un'ennesima truffa ai danni del nostro popolo e a vantaggio esclusivo degli speculatori. Questa manifestazione contro il colonialismo energetico può rappresentare un nuovo inizio di questa lotta per una Sardegna libera e non più sottomessa".

