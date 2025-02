Termovalorizzatore Tossilo pronto 'manca solo ok Provincia'

In Sardegna i rifiuti indifferenziati finiscono dritti nelle discariche (Sassari, Olbia, Ozieri, Consorzio industriale Oristano e quello del Medio Campidano). Gli impianti di termovalorizzazione sono due: a Macchiareddu, nel Consorzio industriale di Cagliari con il Tecnocasic e a Tossilo, Macomer. Quello di Tossilo, decisivo per lo smaltimento e il trattamento dei rifiuti del centro-nord Sardegna, è fermo dal 2016 e da quel giorno la Regione ha speso oltre 45 milioni per rimetterlo in funzione dopo un lungo e travagliato processo di revamping.

"Ora è nuovo - sottolinea l'assessora dell'Ambiente Rosanna Laconi a margine della conferenza stampa di presentazione del rapporto sulla gestione dei rifugi urbani in Sardegna -, è pronto da due anni, è pronto per essere fatto partire nel migliore dei modi e nel rispetto di tutte le regole. Dopo lo stop la Provincia di Nuoro sta esaminando una parte documentale che sembrava carente e che è stata implementata e appena arriva l'ok può iniziare il collaudo, che si deve fare con i rifiuti", sottolinea. Tempi non ancora stimati, ma brevi. In assessorato si vuole fare in fretta e si attende l'ok finale perché "l'assenza del termovalorizzatore di Tossilo si sta facendo sentire, è un impianto integrato a un sistema e quando uno solo degli elementi non è attivo, manda in crisi tutto il resto - spiega - tutto questo sta portando ad esaurimento le discariche di Ozieri, Olbia e Sassari".

"Se fosse per me sarebbe aperto domani - chiarisce ai giornalisti -. Noi siamo entrati ad aprile scorso e da allora stiamo lavorando su questo, è il primo dossier che io mi sono trovata sulla scrivania". "Una volta che la Provincia darà il suo ok, l'impianto è pronto - ribadisce -, verrà riportato a temperatura e inizieranno i conferimenti dei rifiuti prima i comuni dell'Ogliastra e Nuoro, poi il Comune di Sassari e Gallura.

Al sud c'è il Tecnocasic che gestisce il termovalorizzatore di Macchiareddu che "ha grandi potenzialità" spiega l'assessora riguardo alle criticità dell'impianto che non consentono al Comune di Cagliari di abbassare le tariffe ai cittadini: "Stiamo aspettando il revamping. Cercheremo di ridurre le criticità", risponde Laconi.



