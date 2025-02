Sei treni straordinari per il Carnevale nell'Isola

Sei treni straordinari per il Carnevale in Sardegna. Stipulato un accordo tra Trenitalia e la Regione: i mezzi speciali sono stati predisposti in occasione della Sartiglia di Oristano e della 45/a edizione del Carnevale Su Marrulleri di Marrubiu per offrire un servizio potenziato ai viaggiatori e facilitare gli spostamenti.

Nella giornata del 2 marzo, saranno operativi quattro treni straordinari sulla tratta Cagliari - Oristano, mentre il 9 marzo saranno due i treni aggiuntivi sulla stessa linea. Questi servizi si affiancano ai 94 treni che circolano regolarmente la domenica in Sardegna.

Con i rinforzi previsti, saranno circa 1.200 i posti a sedere aggiuntivi per il giorno di Carnevale, mentre la domenica successiva saranno 600 in più.A supporto della mobilità, verrà potenziato anche il servizio autobus con 13 corse straordinarie tra Oristano, Cagliari, Decimomannu e Macomer. I canali di acquisto di Trenitalia saranno aggiornati a partire da domani.





