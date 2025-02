Cocaina e marijuana in casa, sassarese in manette

Un sassarese residente nelle campagne attorno alla città è stato arrestato ieri dalla polizia di Stato per possesso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti della Squadra mobile indagavano da qualche tempo sull'uomo, sospettato di gestire un traffico di droga. Ieri sono entrati in azione perquisendo il suo appartamento, e qui hanno trovato 1,3 kg di cocaina, mezzo kg di marijuana, bilancini di precisione e 23mila euro in contanti di cui l'uomo non ha saputo giustificare la provenienza.

I poliziotti lo hanno arrestato e trasferito nel carcere di Bancali, a disposizione dell'autorità giudiziaria.



