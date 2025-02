Centro trapianti midollo Brotzu cresce, nel 2024 90 procedure

Il centro trapianti midollo della struttura di Ematologia e Ctmo dell'ospedale Businco - Arnas G.

Brotzu, diretta da Giovanni Caocci, presenta i risultati dell'analisi dei dati relativi al 2024: 90 procedure allogeniche e autologhe, 84 delle quali su adulti e 6 su pazienti pediatrici, con una crescita del 30% rispetto agli ultimi 7 anni.

Il centro trapianti midollo è l'unico in Sardegna a eseguire trapianti allogenici e ha recentemente ricevuto il prestigioso accreditamento europeo Joint Accreditation Committee ISCT-Europe & Ebmt (JACIE, unico organismo ufficiale di accreditamento in Europa nel campo del trapianto di cellule emopoietiche e della terapia cellulare).

"Il trapianto di midollo osseo, conosciuto anche come trapianto di cellule staminali ematopoietiche, è il trattamento terapeutico con il quale si sostituisce un midollo malato con uno sano, così da ristabilire la normale produzione di cellule del sangue - dice Caocci - La procedura è molto complessa e può essere eseguita solo se coesistono diverse condizioni, tra cui le più rilevanti sono: il tipo di patologia di cui è affetto il paziente e il suo stato di remissione, le condizioni cliniche del paziente stesso, e la disponibilità di un donatore compatibile nel caso del trapianto allogenico. Il quadro che affrontiamo non è mai semplice, ecco perchè tutti noi ci poniamo l'obiettivo di mettere al centro la persona, ascoltandola e garantendole una cura efficace e umana. Dietro ogni statistica c'è un paziente e una famiglia a cui dedicare la nostra massima attenzione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA